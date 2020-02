San Valentino Stories è il film stasera in tv venerdì 14 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

San Valentino Stories film stasera in tv: scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

USCITO IL: 14 febbraio 2018

REGIA : Antonio Guerriero, Emanuele Palamara, Gennaro Scarpato

CAST: Luigi Esposito, Rosario Morra, Denise Capezza, Pasquale Palma, Noemi Sales, Giovanni Buselli, Elena Sotgiu, Massimiliano Rossi

DURATA: 100 Minuti

San Valentino Stories film stasera in tv: trama

Un solo film dove protagonista è l’amore raccontato in tre diversi modi sullo sfondo la città di Napoli, il suo mare, le sue bellezze e le sue contraddizioni. Diviso in tre episodi:

Per amor di Dio (regia di Antonio Guerriero) : un cattolico praticante, Pasquale, un giorno s’innamora di Chiara, convinta buddista.

(regia di Antonio Guerriero) un cattolico praticante, Pasquale, un giorno s’innamora di Chiara, convinta buddista. L’isola di cioccolato (regia di Emanuele Palamara): nell’isola di Nisida si trova l’istituto penale per minorenni, dove Antonio e Anastasia, entrambi detenuti, frequentando un corso di pasticceria insieme finiscono per innamorarsi. La redenzione potrebbe passare attraverso delle torte di cioccolato.

(regia di Emanuele Palamara): nell’isola di Nisida si trova l’istituto penale per minorenni, dove Antonio e Anastasia, entrambi detenuti, frequentando un corso di pasticceria insieme finiscono per innamorarsi. La redenzione potrebbe passare attraverso delle torte di cioccolato. Carichi di meraviglia (regia di Gennaro Scarpato): due amici di lunga data, compiuti i quarant’anni, si accorgono che entrambi vengono sempre lasciati nel giorno di San Valentino. Alla porta di Gigi e Ross busserà un giorno la ventenne etiope Aregash, giunta in Italia per trovare i suoi genitori e che secondo lei sono proprio Gigi e Ross.

San Valentino Stories film stasera in tv: recensione

San Valentino Storiesè un film che ha per protagonisti i due comici napoletani Gigi e Ross e una serie di attori giovani dai volti meno noti ma che hanno dimostrato buone qualità. Il film è una produzione Run Film con Rai Cinema e con la collaborazione della Film Commission Regione Campania. Il titolo e la data di uscita è ad hoc per il periodo dedicato ad una delle feste più commercializzate. Si apprezza la volontà diriportare San Valentino ai valori originari e a quei prioncipi che fanno dell’amore il basamento della vita. Le tre storie raccontano in maniera simpatica e divertente storie di amore ma intrise di quella sincerità e di una nota di amarezza che le rendono vere e sincere con personaggi diversi, emarginati, o ai limiti della società.

San Valentino Stories film stasera in tv: curiosità

Le riprese del film San Valentino Stories sono state girate tra Napoli e Pozzuoli.

L’idea del film è tratta da un soggetto del celebre comico partenopeo Alessandro Siani.

San Valentino Stories streaming

San Valentino Stories streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

San Valentino Stories film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=DHgtPtKjdf0

