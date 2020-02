The Good Doctor 3 arriva per la prima volta in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della terza stagione da venerdì 14 febbraio 2020. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 3 prima puntata: trama episodi 14 febbraio 2020

The Good Doctor 3X01 Disastro. Per la prima volta nella sua vita, Shaun esce con una donna, ma, secondo lui, la serata non va nel verso giusto. Aoki propone a Glassman di tornare a lavorare in ospedale nelle vestì di Presidente, mentre la Dottoressa Lim riesce a convincere Andrews a tornare nelle vesti di Strutturato, in vista dei cambiamenti che sta apportando all’interno dell’ospedale.

The Good Doctor 3X02 Debiti. Shaun trova una soluzione efficace, anche se azzardata, ad un caso disperato ed Andrews ne rimane molto colpito. Carly vuole capire le cause dell’allontanamento di Shaun…

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

