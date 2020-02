Non c’è due senza quattro film stasera in tv 15 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Non c’è due senza quattro è il film stasera in tv sabato 15 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. La commedia diretta da Enzo Barboni ha come protagonisti Terence Hill e Bud Spencer. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non c’è due senza quattro film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1984

REGIA: Enzo Barboni

CAST: Terence Hill, Bud Spencer,Fernando Amaral, Ataide Arcoverde, Harold Bergman, Dennis Bourke, April Clough, Claudio Ney Penedo, Nello Pazzafini, Dary Reiz, Roberto Roney, Josè Van De Kamp, C.V. Wood Jr.

DURATA: 99 Minuti

Non c’è due senza quattro film stasera in tv: trama

Sebastiano ed Antonio Coimbra, due ricchissimi uomini d’affari brasiliani, dovendo firmare un favoloso contratto ed avendo paura di essere eliminati dalla spietata concorrenza, si rivolgono ad una nota agenzia affinchè trovi due sosia da ingaggiare a carissimo prezzo per il breve tempo richiesto. E’ cosi’ i Coimbra incontrano Wonder, un sassofonista, e Vance, uno stuntman. I rapporti fra i due sostituti non sono all’inizio dei migliori, ma alla fine Wonder e Vance fanno comunella e scopriranno che…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non c’è due senza quattro film stasera in tv: curiosità

È il quattordicesimo dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill.

Il film è stato interamente girato in Brasile, a Rio de Janeiro. Bud Spencer, da giovane, ha davvero vissuto in Brasile era impiegato al consolato italiano di Recife.

Non c’è due senza quattro streaming

Non c’è due senza quattro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non c’è due senza quattro film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili