COME UNA MADRE TERZA PUNTATA. Domenica 16 febbraio 2020 torna su Rai 1 la nuova fiction con protagonista Vanessa Incontrada. Ecco di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Come Una Madre terza puntata: trama e anticipazioni 16 febbraio 2020

Come Una Madre terza puntata episodio 5. Nonostante l’insperato aiuto di un uomo misterioso e il rifugio in un luogo bellissimo e remoto, per Angela e i bambini tutto sembra essere perduto e il momento dello scontro finale si avvicina sempre più. Ma, ad un passo dal baratro, un segreto sepolto nel passato della famiglia di Bruno e Valentina torna a galla.

Come Una Madre terza puntata episodio 6. Angela e i bambini sono al sicuro nel monastero, ma i servizi segreti sono sulle loro tracce e il momento della verità si avvicina.

