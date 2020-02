Sully è il film stasera in tv domenica 16 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sully film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 1 dicembre 2016

GENERE: Biografico, Drammatico

ANNO: 2016

REGIA: Clint Eastwood

CAST: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn, Mike O’Malley, Ann Cusack, Sam Huntington, Jamey Sheridan, Autumn Reeser, Jerry Ferrara, Jeff Kober, Holt McCallany, Molly Hagan, Chris Bauer, Michael Rapaport

DURATA: 96 Minuti

Sully film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Il 15 gennaio 2009 avviene ciò che il mondo ricorderà come il “Miracolo sull’Hudson”. Infatti il pilota Sullenberger (Tom Hanks), chiamato da tutti Sully, riesce in un ammaraggio senza precedenti sulle gelide acque dell’Husdon quando il suo aereo va in avaria e sta per precipitare. Con questa manovra azzardatissima, Sully salva la vita a tutti i 155 passeggeri presenti a bordo. Mentre i media e l’opinione pubblica celebrano questo gesto dichiarando il capitano un vero e proprio eroe, su di lui partono delle indagini che minacciano di distruggerlo. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Sully film stasera in tv: curiosità

Il film racconta la storia vera del capitano Chesley “Sully” Sullenberger che il 15 gennaio 2009 riuscì a compiere un’epica impresa: un atterraggio di emergenza sul fiume Hudson di New York del volo US Airways 1549.

La pellicola è basata sull’autobiografia Highest Duty: My Search for What Really Matters dello stesso Chesley Sullenberger, che l’ha scritta insieme all’autore e giornalista Jeffrey Zaslow.

Sully streaming

Sully streaming

Sully film stasera in tv: trailer