911 EPISODI 10 FEBBRAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 17 febbraio 2020 su Rai 2.

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 17 febbraio 2020

911 Stgione 2 Episodio 16 Bobby ricomincia. La puntata ci riporta indietro al 2014. Bobby Nash all’epoca viveva in Minnesota e aveva appena dovuto affrontare la tragica morte della famiglia, perita in un devastante incendio. Distrutto dal dolore e dal senso di colpa, Bobby si era rifugiato nell’alcool e questo lo ha portato a essere sospeso dal lavoro. La sospensione non ha fatto altro che acuire l’alcoolismo e l’uomo si è trovato ben presto costretto a frequentare gli Alcolisti Anonimi. In seguito Nash si è trasferito a Los Angeles dove, come sappiamo, gli è stato assegnato il comando della caserma 118. L’inizio non è stato dei migliori. Bobby, freddo e distaccato, ha licenziato uno dei suoi uomini per insubordinazione. Con il passare del tempo, però, Nash ha imparato ad amare e apprezzare la sua nuova famiglia. Lo ritroviamo nel presente, di fronte a una commissione. La sua carriera è a rischio…

911 Stgione 2 Episodio 17 Attenzione a cosa desideri. In seguito alla sospensione di Bobby, tocca a Chimney rivestire il ruolo di Capitano. Complice una serie di chiamate particolarmente ostiche, Chimney inzia a sentire tutto il peso delle nuove responsabilità. Ce la farà a gestire tutto? Nel frattempo, la moglie di Eddie decide di chiedergli il divorzio. In seguito, la donna rimane coinvolta in un terribile incidente d’auto e perde la vita. Maddie, invece, prende la chiamata di una ragazza il cui fratello potrebbe tentare il suicidio. Un caso davvero delicato che poterà Maddie a chiedersi se lavorare al 911 sia effettivamente la sua vocazione.

911 Stgione 2 Episodio 18 La vita che scegliamo. Finale di stagione. Athena e Bobby continuano a indagare sul seriale che sta piazzando bombe in città, terrorizzanto la popolazione di Los Angeles. La situazione si complica prima quando un pacco bomba viene lasciato davanti alla porta della casa di Athena e poi quando è la caserma 118 dei vigili del fuoco il nuovo obiettivo del criminale. Ha, forse, un conto in sospeso con i membri delle squadre di primo soccorso? Nel frattempo, Buck, nel corso di un intervento, si frattura una gamba. Un incidente che, in caso di non completa guarigione, potrebbe portarlo a valutare un nuovo lavoro. Futuro incerto anche per Eddie che, in seguito alla morte della moglie, su richiesta della famiglia, potrebbe decidere di lasciare Los Angeles per tornare a El Paso. Infine, mentre Hen e sua moglie valutano di adottare un altro bambino, Bobby e Athena convolano a giuste nozze.

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

