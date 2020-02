L’AMICA GENIALE 2 TERZA PUNTATA. Lunedì 24 febbraio 2020 torna su Rai 1 la serie tv tratta dai best seller di Elena Ferrante con gli episodi inediti della seconda stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’Amica Geniale 2 terza puntata: trama e anticipazioni 24 febbraio 2020

L’Amica Geniale 2 episodio 4 Il tradimento. Destabilizzata dai suoi stessi sentimenti, Pinuccia decide di andar via da Ischia per riprendere il suo po sto accanto a Rino, mentre Lila sceglie di abbandonarsi al turbine di emozioni fino ad ora sconosciute. Elena intanto, sopraffatta dal carisma di Lila ed indifferente alla corte di Bruno, si ritrova a custodire un segreto ben più grande e oscuro di quel lo della sua amica.

L’Amica Geniale 2 episodio 5 La rabbia. Dopo l’estate a Ischia, qualcosa è cambiato. Elena e Lila non si sono più viste da allora, ma quando Elena viene a sapere che l’amica ha lasciato la salumeria per andare a lavorare al negozio di scarpe in centro, decid e di andare a salutarla e la ritrova ancora invischiata nella sua storia con Nino…

L’Amica Geniale 2 streaming

La serie tv L’Amica Geniale 2 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale RaiPlay. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

