IL CACCIATORE PRIMA PUNTATA. Dal 19 febbraio 2020 arriva su Rai 2 la seconda stagione della fiction dedicata alla lotta contro la mafia con Francesco Montanari.

Il Cacciatore 2 prima puntata: trama e anticipazioni 19 febbraio 2020

Il Cacciatore 2 episodio 1 Fino a che non moriamo. Nel giorno del suo matrimonio con Giada, Saverio riceve dal pentito Tony Calvaruso l’indirizzo della villa dove potrebbe nascondersi Giovanni Brusca. Il mafioso, nel frattempo, si trova impegnato su due fronti: da un lato deve risolvere le questioni coi narcotrafficanti del New Jersey, dall’altro deve gestire la situazione di suo fratello Enzo che, sentendosi escluso, comincia a sfidarlo apertamente.

Il Cacciatore 2 episodio 2 Resistere. Saverio prova a restare concentrato nonostante le difficoltà nella caccia ai Brusca, ma ha bisogno del sostegno di Giada che non vuole trascurare. Intanto, nell’ufficio del procuratore capo, si presenta Francesca Lagoglio, un’agente di polizia che afferma di avere una pista che può condurre a Provenzano.

