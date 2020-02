Klimt e Schiele Eros e psiche è il film stasera in tv giovedì 20 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Con la partecipazione straordinaria di Lorenzo Richelmy e in occasione delle celebrazioni dedicate agli artisti simbolo della Secessione viennese, il film racconta scandali, sogni e ossessioni della Vienna dell’epoca d’oro attraverso le opere dell’Albertina, del Belvedere, del Kunsthistorisches, del Leopold, del Freud e del Wien Museum. SCOPRI COSA C’È IN TV

Klimt e Schiele – Eros e psiche: trama

Il film evento scritto da Arianna Marelli e diretto da Michele Mally, Klimt & Schiele – Eros e Psiche, ha l’erotismo come filo segreto che tesse la trama del racconto. Attraverso le letture dell’attrice e modella Lily Cole lo spettatore entra nel mondo artistico e culturale del ‘900. Tutto ha inizio con la pubblicazione dell’Interpretazione dei sogni di Sigmund Freud che porta l’inconscio prepotentemente in superficie. La psicoanalisi, le teorie sulla sessualità infantile e le emozioni represse o rimosse, scuote una società benpensante.

In letteratura Arthur Schnitzler descrive una Vienna notturna piena di sessualità nel suo libroTraumnovelle. Hermine Hug-Hellmuth, una delle prime donne ammessa alla Società Psicoanalitica di Vienna, pubblica il Diario di una giovinetta (1919) sulla vita sessuale di una ragazzina. Le donne cominciano ad essere semre più al centro della vita pubblica: il salotto di Berta Zuckerkandl è un crocevia d’artisti, come lo studio di Dora Kallmus, la più famosa fotografa della capitale.

Klimt e Schiele Eros e psiche: recensione

Particolarmente efficace oltre alla esposizione narrativa di Lily Cole, è la ricostruzione di scene dell’epoca come anche le interviste a personaggi internazionali che arricchiscono la narrazione e conducono lo spettatore nell’atmosfera di quegli anni:

Il premio Nobel per la medicina e neuroscienziato Eric Kandel, svela le connessioni tra inconscio, mente e creatività.

Gli storici dell’arte Alfred Weidinger e Jane Kallir spiegano l’arte di Klimt, di Schiele e degli altri pittori, e del perché i loro quadri ci parlano ancora.

e degli altri pittori, e del perché i loro quadri ci parlano ancora. La Vienna della musica, tra il ritmo dei valzer degli Strauss padre e figlio e la musica dodecafonica del giovane Arnold Schönberg, è raccontata dal musicologo Bryan Gilliam e dal pianista Rudolf Buchbinder.

Ne emerge una Vienna descritta come una grande città in cui rivive la storia, tra i mastri pasticcieri e i gioiellieri che riprendono il design liberty, tra i balli di società e le marionette che a Schönbrunn incantano i bambini con Il Pipistrello di Strauss. L’arte che si è sviluppata in quesgli anni a Vienna ha influenzato artisti di tutto il mondo.

Klimt e Schiele Eros e psiche: curiosità

In Italia, Gaetano Previati partecipa alle atmosfere oniriche della nuova arte. È proprio di fronte alla sua Danza delle ore (1899) che si chiude il film, scandendo il ritmo del tempo che passa, un’epoca che si chiude per volgere inesorabilmente verso il Novecento.

Klimt e Schiele Eros e psiche streaming

Klimt e Schiele Eros e psiche streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Klimt e Schiele Eros e psiche: trailer

https://youtu.be/GI4jQ3uwqLY

