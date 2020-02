Mamma o Papà? è il film stasera in tv giovedì 20 febbraio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mamma o Papà film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 14 febbraio 2017

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Riccardo Milani

CAST: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Claudio Gioè, Carlo Buccirosso, Anna Bonaiuto, Matilde Gioli, Roberto De Francesco, Stefania Rocca, Luca Angeletti

DURATA: 90 Minuti

Mamma o Papà film stasera in tv: trama

Valeria e Nicola dopo anni di matrimonio sono d’accordo sul fatto che il loro amore e la loro passione è finita. Non vogliono che il loro rapporto sfoci nella indifferenza più totale e nelle rassegnazione. Dopo aver chiarito le cose tra loro ed avere trovato un accordo praticamente su tutto (alimenti, case, affidamento congiunto dei figli) si preparano a comunicare la loro scelta ai tre figli. Il primogenito è un adolescente no global, la sorellina è una pre-teen completamente assorbita dal suo cellulare e l’ultimo nato un piccolo nerd. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Ma quando Valeria e Nicola sono pronti a dare la notizia del divorzio ai loro tre ragazzi, capita ad entrambi l’opportunità di partire all’estero per l’occasione lavorativa della vita: Nicola ha l’incarico di esercitare la sua professione di ginecologo in Mali per sette mesi e contemporaneamente a Valeria, ingegnere edile, viene offerto un trasferimento in Svezia di analoga durata. Valeria in un primo tempo è disposta a rinunciare alla sua occasione, ma quando scopre che Nicola ha una tresca con un’infermiera giovane e carina, non è più disposta a sacrificarsi, anzi, accetta il nuovo incarico. La trattativa tra i due da serena e civile si trasforma in una lotta all’ultimo sangue, ma non per avere la custodia dei figli, piuttosto per non averla e poter partire per l’estero senza problemi. Saranno i figli a scegliere con quale genitore rimanere ma…

Mamma o Papà film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato principalmente a Treviso, ossia la città in cui si svolge la storia. Altri set sono stati Marghera, Santorso, Piazza dei Signori e Piazza Matteotti a Vicenza.

Mamma o Papà streaming

Mamma o Papà streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mamma o Papà film stasera in tv: trailer

