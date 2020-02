Full Metal Jacket è il film stasera in tv venerdì 21 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Full Metal Jacket film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico, Guerra

ANNO: 1987

REGIA: Stanley Kubrick

CAST: Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D’Onofrio, R. Lee Ermey, Dorian Harewood, Arliss Howard, John Terry, Kevyn Major Howard

DURATA: 116 Minuti

Full Metal Jacket film stasera in tv: trama

Dei giovani Marines sono pronti a partire per il Vietnam dal centro di addestramento a Parris Island. I giovani militari vengono buttati nell’inferno di un campo di addestramento ferocemente dominato da uno spietato istruttore. Poi si passa all’azione sul campo, ai combattimenti in Vietnam e al dramma che si abbatterà su tutti i commilitoni. Tutti dovranno fare i conti con la propria coscienza e con la morte.

Full Metal Jacket film stasera in tv: curiosità

Penultima opera del maestro del cinema Stanley Kubrick.

Il regista dopo Orizzonti di gloria, Il dottor Stranamore e Arancia Meccanica, si scaglia nuovamente contro la violenza, in questo caso della guerra.

l’ideologia della guerra (in questa occasione, in Vietnam) e il processo disumanizzante che trasforma uomini qualunque in alienati assassini.

Per Kubrick, si mette “sull’attenti” un cast superbo: Matthew Modine (marine “Joker”), Adam Baldwin (marine “Animal”) e Vincent D’Onofrio (marine “Palla di Lardo”) vengono ‘buttati’ nell’inferno di un campo di addestramento ferocemente dominato da uno spietato istruttore, Ronald Lee Ermey (il Sergente Maggiore Hartman).

Full Metal Jacket streaming

Full Metal Jacket streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Full Metal Jacket film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=OOYCRq2mbJE

