Grey’s Anatomy 16X15: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

Grey’s Anatomy 16X15 va in onda sulla ABC americana giovedì 27 febbraio 2020. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO

Grey’s Anatomy 16X15: trama e spoiler

L’episodio Grey’s Anatomy 16X15 si intitola Snowblind ispirato all’omonimo brano dei Black Sabbath. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. Meredith e Carina mettono in discussione il comportamento insolito di DeLuca quando si offre volontario per svolgere un compito potenzialmente letale durante una tormenta. Nel frattempo, la Bailey cerca di aiutare Joey per il suo futuro, mentre Richard addestra un nuovo specializzando in ospedale.

Grey’s Anatomy 16X15 streaming: dove vedere l’episodio

Negli USA l’episodio va in onda sulla ABC giovedì 27 febbraio 2020. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa sul canale satellitare Fox Life su Sky. Grey’s Anatomy 16X15 streaming sarà visibile inoltre una volta che l’episodio sarà andato in onda su Fox sia on demand sia sull’App Sky Go. Oppure sarà visibile on demand su Now TV per gli abbonati alla piattaforma streaming.

Grey’s Anatomy 16X15 streaming sottotitoli

Per chi non può aspettare a vederli quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com e eurostreaming.pink), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

Grey’s Anatomy 16X15 promo

Grey’s Anatomy social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Grey’s Anatomy basta andare sull’hashtag ufficiale #GreysAnatomy, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Grey’s Anatomy: link utili