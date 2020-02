La proprietà non è più un furto film stasera in tv 21 febbraio: cast, trama, streaming

La proprietà non è più un furto è il film stasera in tv venerdì 21 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La proprietà non è più un furto film stasera in tv: cast

La regia è di Elio Petri. Il cast è composto da Ugo Tognazzi, Flavio Bucci, Daria Nicolodi, Mario Scaccia, Orazio Orlando, Julien Guiomar, Cecilia Polizzi, Jacques Herlin, Gino Milli, Ettore Garofalo, Gigi Proietti, Salvo Randone, Ada Pometti.

La proprietà non è più un furto film stasera in tv: trama

Impiegato di banca allergico ai soldi, convinto che la ricchezza sia sempre frutto di un ladrocinio, seppur legale, il giovane ragionier Total decide di punire un facoltoso macellaio, derubandogli progressivamente tutto quello che possiede. Si tratta del terzo e ultimo capitolo della cosiddetta “trilogia del potere” composta da Elio Petri con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e La classe operaia va in paradiso.

La proprietà non è più un furto streaming

La proprietà non è più un furto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La proprietà non è più un furto film stasera in tv: trailer

