Renegades Commando D’Assalto è il film stasera in tv venerdì 21 febbraio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Renegades Commando D’Assalto film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Renegades

USCITO IL: 5 ottobre 2017

GENERE: azione, thriller

ANNO: 2017

REGIA: Steven Quale

CAST: J.K. Simmons, Ewen Bremner, Sullivan Stapleton, Sylvia Hoeks, Charlie Bewley, Diarmaid Murtagh, Clemens Schick, Dimitri Leonidas, Slavko Sobin, Joshua Henry, Chris Theisinger

DURATA: 105 Minuti

Renegades Commando D’Assalto film stasera in tv: trama

In missione in Bosnia durante la guerra in Ex-Jugoslavia, un team di Navy Seals è impegnato in azioni speciali nei pressi di Sarajevo. Di fronte alla cattura di spietati generali che si sono macchiati di crimini di guerra, gli uomini del commando si sentono frustrati. Si imbattono all’improvviso in una sfida inaspettata.

Una cameriera del luogo racconta a uno dei soldati con cui ha una relazione che c’è un tesoro di lingotti d’oro sommerso nel bel mezzo di una cittadina sul fondo di un lago. L’oro proveniva dalla Francia ed era stato rubato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. I partigiani di Tito per evitare che i tedeschi se ne appropriassero allagarono l’intera cittadina. L’indisciplinato gruppo di soldati, si impegna nella pericolosa missione per recuperare i preziosi lingotti e restituirli alla popolazione. Avranno una sola notte per cercare di portare a termine la complessa operazione, prima di essere neutralizzati dai nemici o venire radiati dalla Marina.

Renegades Commando D’Assalto film stasera in tv: recensione

Si tratta di un classico heist-movie con tanta azione, battute prevedibili e personaggi stereotipati. I cinque protagonisti non sono particolarmente esaltanti nella loro prestazione recitativa, tuttavia i personaggi sono comunque tratteggiati caratterialmente in modo da renderli riconoscibili: l’esperto in esplosivi, il gigante nero geniale, il giovane innamorato, il soldato avventuroso.

Da Luc Besson ci si aspettava una sceneggiatura più articolata e complessa, tuttavia è certamente idonea al genere di film. Le numerose scene d’azione riescono a mantenere vivo l’interesse dello spettatore. Ci sembra positiva la scelta di limitare se non eliminare completamente la vista del sangue nelle molteplici scene di violenza anche durante i corpo a corpo o le esplosioni. Decisamente originale la presenza delle numerose sequenze in acqua che rendono il film originale. Molto belle oltre le grandi scene subacquee anche la ricostruzione di diversi edifici sommersi.

Renegades Commando D’Assalto film stasera in tv: curiosità

In origine Besson aveva optato per il titolo The Lake, chiaro riferimento al lago sotto cui è nascosto il tesoro. Poi per finalità commerciali è stato scelto il titolo attuale.

Renegades Commando D’Assalto streaming

Renegades Commando D’Assalto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Renegades Commando D’Assalto film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=276a8vDysHc

