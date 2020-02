C’È POSTA PER TE 22 FEBBRAIO 2020. Il programma torna su Canale 5 con un nuovo appuntamento stasera in tv sabato 22 febbraio 2020. Come sempre sarà Maria De Filippi a condurre il people show dei sentimenti, ideato dalla stessa presentatrice. Di seguito ospiti e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

C’è Posta Per Te: ospiti e anticipazioni 22 febbraio 2020

C’è Posta Per Te anche quest’anno porterà al pubblico in studio e da casa tantissime storie emozionanti ma anche super ospiti. Sentimenti, emozioni, incertezze, incontri, gioie ed ilarità caratterizzano le storie della gente comune, che si rivolge incessantemente alla redazione del programma e a Maria De Filippi per risolvere una situazione familiare difficile, per ricucire i rapporti con una persona cara o per rincontrare un primo amore mai dimenticato.

Anche in questo nuovo appuntamento con C’è Posta Per Te sono come sempre le storie le protagoniste assolute del racconto che vede coinvolti in due “grandi” sorprese. Sono due i grandi personaggi coinvolti nelle sorprese di questa settimana: Francesco Totti, grande campione e bandiera italiana del calcio nel mondo e Massimo Ranieri, poliedrico artista, cantante, showman, attore e conduttore televisivo.

C’è Posta Per Te 2020 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del people show con Maria De Filippi sia in televisione, su Canale 5, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

C’è Posta Per Te 2020 sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta il programma C'è Posta Per Te 2020 con Maria De Filippi basta andare sull'hashtag ufficiale #cepostaperte, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook del programma.

