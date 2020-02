Miami Supercops è il film stasera in tv sabato 22 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Miami Supercops film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Poliziesco

ANNO: 1985

REGIA: Bruno Corbucci

CAST: Jackie Castellano, Ken Ceresne, Terence Hill, William Jim, Richard Liberty, Rhonda S. Lundstead, Bud Spencer, C.B. Seay, Buffy Dee

DURATA: 97 Minuti

Miami Supercops film stasera in tv: trama

Doug (Terence Hill) e Steve (Bud Spencer) sono una coppia di amici da lunga data. Doug è un agente dell’FBI, me tre Steve ha lasciato la polizia per contrasti coni superiori nei quali non aveva fiducia. Un giorno viene rilasciato dal carcere un delinquente, un ex poliziotto, condannato per una rapina della quale non era stato trovato il bottino. Doug viene incaricato dell’indagine visto che fu lui l’artefice con Steve della cattura del malvivente e dell’arresto dell’uomo. dapprima l’ex compagna di squadra Steve non accetta di collaborare all’inchiesta, ma poi cambia idea dopo quando viene l’ex poliziotto delinquente viene trovato assassinato. Con astuzia e una buona dose di cazzotti i due risolveranno il caso.

Miami Supercops film stasera in tv: curiosità

È il quindicesimo dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill.

Negli Stati Uniti il film uscì con il titolo di Trinity: Good Guys and Bad Guys per richiamare il personaggio de Lo chiamavano Trinità.

Alcune riprese sono state girate presso il ristorante italiano Stefano’s Restaurant a Key Biscayne e il Seville Beach Hotel lungo la Collins Avenue a Miami.

Il film è stato scritto e diretto da Bruno Corbucci che ha scritto la sceneggiatura insieme all’icona del cinema italiano Luciano Vincenzoni sceneggiatore pluripremiato.

Miami Supercops streaming

Miami Supercops streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Miami Supercops film stasera in tv: trailer

