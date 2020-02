Mostri contro Alieni è il film stasera in tv sabato 22 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mostri contro Alieni film stasera in tv: cast

La regia è di Rob Letterman e Conrad Vernon. Le voci sono di Reese Witherspoon, Hugh Laurie, Seth Rogen, Paul Rudd, Kiefer Sutherland, Rainn Wilson, Will Arnett, Stephen Colbert, Jeffrey Tambor, Renée Zellweger.

Mostri contro Alieni film stasera in tv: trama

Una giovane sposina, Susan, viene colpita da un meteorite, il giorno delle sue nozze. Dopo il contatto con il corpo celeste, Susan comincia a espandersi, raggiungendo dimensioni enormi. I militari accorrono prontamente e conducono la sposa gigante, ribattezzata Ginormica, in una cella di massima sicurezza in cui il governo tiene chiusi “i mostri”. Quando il Presidente, preoccupato per le sorti del pianeta a causa dell’alieno Galaxhar, deciderà di liberarli per combattere il nemico, Ginormica guiderà i suoi nuovi e multiformi compagni…

Mostri contro Alieni streaming

Mostri contro Alieni streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mostri contro Alieni film stasera in tv: trailer

