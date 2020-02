Enjoy Ridere fa bene dove vedere le puntate in tv e streaming

ENJOY RIDERE FA BENE DOVE VEDERE. Da domenica 2 febbraio 2020 arriva in prima serata su Italia 1 arriva il nuovo show comico condotto da Diana Del Bufalo, con la partecipazione straordinaria di Diego Abatantuono. SCOPRI COSA C’È IN TV

Enjoy Ridere fa bene dove vedere gli le puntate in tv su Italia 1

Le puntate dello show comico andranno in onda in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21:15 circa con alcuni episodi a settimana. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito mediaset.it/italia1, ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Enjoy Ridere fa bene streaming

Inoltre, per Enjoy Ridere fa ben streaming ogni episodio verrà messo in replica on demand gratuito nel sito MediasetPlay, dove è già possibile guardare la prima parte di stagione. Infine è possibile guardare in streaming diretta e replica delle due puntate anche sullo smartphone attraverso l’app MediasetPlay, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Enjoy Ridere fa bene andare su menù, cliccare su Programmi, selezionare, cliccare nella E cercare il titolo e il gioco è fatto.

Enjoy Ridere fa bene il nuovo show comico

In studio due squadre di comici si sfideranno in una serie di prove in cui reciteranno, balleranno, canteranno, facendo ridere e divertire. L’obiettivo è quello di finanziare i progetti di solidarietà ideati e promossi da Mediafriends, la Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa. Oltre a vestire i panni della padrona di casa, Diana Del Bufalo sarà protagonista, insieme ai due team, di esilaranti sketch, mettendosi in gioco con simpatia e autoironia. Da una parte, il team capitanato da Gigi e Ross, che si esibirà a favore del progetto “A Regola D’Arte” a Napoli. Dall’altra, quello guidato da i PanPers, che saranno testimonial del progetto “Insieme con la musica” per il sostegno di un’orchestra giovanile a Milano.

Le due squadre saranno formate rispettivamente da Vincenzo Albano, Herbert Ballerina, Francesco Cicchella, Toni D’Ursi e Barbara Foria. E Alberto Farina, Gianluca Impastato, Claudio Lauretta, Francesca Manzini e Marco Stabile. Due agguerritissimi capi ultras, Dino Abbrescia e Gianluca Scintilla Fubelli, tiferanno in ogni momento e in maniera incondizionata le imprese delle rispettive squadre e degli artisti in gara. Unico giudice sarà il pubblico in studio che, con un telecomando, voterà le differenti performances esprimendo la propria preferenza. Alla sua guida Diego Abatantuono, che, pur non avendo diritto di voto, potrà influenzare con i suoi puntuali e pungenti commenti i giudizi dei presenti. Gli ospiti che si alterneranno nel corso dei quattro appuntamenti saranno Federica Nargi, Maddalena Corvaglia, Giulia Salemi ed Elettra Lamborghini.

