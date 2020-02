Kong: Skull Island è il film stasera in tv domenica 23 febbraio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Kong Skull Island film stasera in tv: cast

La regia è di Jordan Vogt-Roberts. Il cast è composto da Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, Corey Hawkins, Toby Kebbell, Shea Whigham, Jason Mitchell, John Goodman.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Kong Skull Island film stasera in tv: trama

Siamo nel 1973. Una neonata società segreta chiamata Monarch scopre l’esistenza di un’isola misteriosa e mai esplorata. Così viene mandato sul posto un gruppo formato da scienziati, soldati ed esploratori in spedizione per svelare i segreti delle profondità di quell’isola. Qui la squadra entra nel pericoloso regno di Kong, un enorme gorilla bipede alto 30 metri e pesante 10.000 tonnellate che li attacca senza pietà. Mentre il gruppo è impegnato in una lotta alla sopravvivenza all’ultimo respiro con lo scopo non solo di scappare dall’isola ma anche tornare con le prove dell’esistenza di Kong, quest’ultimo è impegnati in una battaglia incredibile contro gli Strisciateschi, antiche creature rettiloidi e predatrici che hanno sterminato la razza di Kong.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Kong Skull Island recensione

Di fatto con Kong Skull Island ci troviamo davanti un film epico, dal grande budget e cast che non ha pretese di morale finale o altro. Si tratta invece di una pellicola semplice nelle sue tematiche, divertente, che ha come scopo quello di intrattenere lo spettatore e lo fa alla grande tra corse al cardio palmo e battaglie spettacolari. Unico tema che si può riscontrare in modo eclatante è ovviamente quello della natura, inesorabile e spietata, che lascia spazio solo al più forte. In tutto questo quindi King Kong si trova a dover combattere per la sua sopravvivenza contro il nemico-uomo e contro il nemico-animale. Una dicotomia che trova ampio spazio nel film e viene in ogni modo celebrata.

Grande elogio al cast stellare che, anche se lontano dalle interpretazioni pluripremiate messe insieme dagli attori, regala a Kong Skull Island un’interpretazione semplice e un po’ stereotipata ma d’effetto, soprattutto parlando di Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston (uno degli attori del momento) e Brie Larson, che l’anno scorso si è portata a casa l’Oscar come migliore attrice protagonista.

Kong Skull Island in definitiva si ispira palesemente alle pellicole e telefilm americani degli anni Settanta/Ottanta ma anche agli stessi film predecessori della saga cinematografica di King Kong. Da sottolineare infine è la colonna sonora che comprende Creedence, Black Sabbath, Stooges e David Bowie, il tutto a condire un film decisamente da vedere, in particolare per gli amanti del gorillone.

Kong Skull Island streaming

Kong Skull Island streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Kong Skull Island: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili