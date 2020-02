Torna domenica 23 febbraio 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 23 febbraio 2020

Nel nuovo appuntamento con il salotto di Barbara D’Urso si affronteranno argomenti interessanti. Innanzitutto la conduttrice ospiterà l’attore turco Can Yaman, protagonista della serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Tornerà in studio anche Morgan, che si confronterà questa volta con Iva Zanicchi sempre sul “caso” Bugo. Sarà ancora nel salotto di Barbara D’Urso Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia che ha chiesto di tornare per chiarire alcuni retroscena. Infine saranno presenti alcuni personaggi de La Pupa e il Secchione e si parlerà di nuovo del “caso” Luigi Mario Favoloso.

Live Non è la D’Urso streaming

Il programma di Barbara D’Urso Live Non è la D’Urso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Live Non è la D’Urso social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate del programma di Barbara D’Urso Live Non è la D’Urso basta andare sull’hashtag ufficiale #livenoneladurso, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook del programma.

