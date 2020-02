E venne il giorno è il film stasera in tv martedì 25 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

E venne il giorno film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Happening

USCITO IL: 12 giugno 2008

GENERE: Thriller, Fantascienza

ANNO: 2008

REGIA: M. Night Shyamalan

CAST: Mark Wahlberg, John Leguizamo, Zooey Deschanel, Ashlyn Sanchez, Betty Buckley, Robert Bailey Jr., Spencer Breslin

DURATA: 91 Minuti

E venne il giorno film stasera in tv: trama

Tutto ha inizio a New York, in Central Park. E’ una giornata come tante. Ma, all’improvviso, inspiegabilmente la gente comincia a comportarsi in modo inusuale. Certi continuano a ripetere le stesse parole. Altri rimangono fermi, immobili, come pietrificati. Altri ancora camminano all’indietro. Una donna, che stava leggendo su una panchina, prende il fermaglio per capelli che indossava e se lo conficca nel collo. In un vicino cantiere edile i muratori, uno dopo l’altro, si buttano nel vuoto con una calma agghiacciante. Le autorità parlano di attacco biochimico terroristico. E’ la verità? In questo mondo in bilico sul burrone della follia incontriamo Elliot Moore, un insegnante di Philadelphia. Un uomo come tanti. Una vita ordinaria, fino a quel momento. Perché dal quel momento per lui, sua moglie Alma, il suo amico Julian e la di lui figlia Jess è l’inizio di una folle corsa per la sopravvivenza.

E venne il giorno film stasera in tv: curiosità

Il film ha fatto incetta di nomination ai Razzie Awards: come Peggior film, Peggiore attore protagonista a Mark Wahlberg, Peggior regista a M. Night Shyamalan e Peggior sceneggiatura.

Mark Wahlberg ha ammesso in seguito di essersi pentito di aver preso parte al film.

E’ la prima pellicola in cui il regista M. Night Shyamalan non appare in un cameo.

Il regista ha scritto la sceneggiatura con Mark Wahlberg in mente.

ll film è stato girato totalmente in sequenza.

E venne il giorno streaming

E venne il giorno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

E venne il giorno film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

