I Nostri Figli è il film stasera in tv martedì 25 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rai 1.

I Nostri Figli film stasera in tv: cast

Vanessa Incontrada è Anna Falco

Giorgio Pasotti è Roberto Falco

Francesco Chinnici è Luca

Gabriele Provenzano è Giovanni

Francesco Tiburzi è Diego

Rayen Hamzoui è Claudio

Elia Maugeri è Riccardo

Fabio Galli è Antonello

Annalisa Insardà è Lorenza Carbone

Jerry Mastrodomenico è Ialongo

Monica Dugo è Psicologa Sara

Marzia Ubaldi è Giulia

I Nostri Figli film stasera in tv: trama

2007. In un piccolo paese siciliano, Elena Di Stefano viene uccisa dall’ex marito Domenico Romeo. I loro bambini vengono affidati a Roberto Falco, cugino della vittima e piccolo imprenditore edile che vive a Senigallia, nelle Marche. Lui e sua moglie Anna hanno già due figli, ma accolgono i nipoti, tre bambini difficili che hanno vissuto in un clima familiare molto teso. Pensano che la madre sia morta in un incidente stradale e il padre sia all’estero per lavoro, mentre in realtà è stato arrestato.

I Nostri Figli: una nuova famiglia allargata

Per Anna e Roberto non è facile gestire la convivenza dei nuovi arrivati con i loro figli naturali. Intanto Roberto cerca di incrementare gli affari della sua azienda, ma sotto i colpi della crisi economica la sua attività fallisce. Anna rincorre senza risparmiarsi i tanti impegni familiari e fa i lavori più umili perché i soldi non bastano mai. E’ una vita difficile, quella della famiglia Falco, costretta ogni giorno a inventarsi qualcosa per andare avanti. Ma anche piena di allegria, affetto, vitalità.

I Nostri Figli: la verità viene a galla

E proprio quando Anna e Roberto decidono di procedere legalmente con la richiesta di adozione dei tre bambini siciliani, i tre fratellini vengono a sapere la terribile verità sulla morte di Elena. E’ uno shock che rischia di rovinare i mille sacrifici fatti per formare una nuova famiglia. Per tentare di sanare quella ferita aperta, per provare a essere uniti come una vera e unica famiglia, c’è solo una cosa da fare per Anna, Roberto e per i cinque bambini: un viaggio in Sicilia. Per fare i conti con il passato, con la terribile fine di Elena…

I Nostri Figli streaming

I Nostri Figli streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

I Nostri Figli trailer

