Il Cacciatore 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 26 febbraio 2020

IL CACCIATORE SECONDA PUNTATA. Dal 26 febbraio 2020 arriva su Rai 2 la seconda stagione della fiction dedicata alla lotta contro la mafia con Francesco Montanari. Ecco di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il Cacciatore 2 episodio 3 Venti febbraio. È il compleanno di Brusca e i PM Barone e Mazza cominciano una serrata caccia all’uomo per catturare il carceriere di Di Matteo nella speranza che li conduca al boss. Bernardo Provenzano e Pietro Aglieri, intanto, si accordano per contattare Brusca e costringerlo a interrompere la sua strategia di violenza. Il capomafia si ritroca, così, da solo.

Il Cacciatore 2 episodio 4 Terra bruciata. Tra Giada e Saverio qualcosa si è rotto, lei ha deciso di andarsene di casa e lui si dedica totalmente al lavoro, cercando di fare terra bruciata intorno a Brusca. Per far uscire il boss allo scoperto, Saverio lo sfida apertamente usando i mezzi di informazione come cassa di risonanza ma, così facendo, espone la sua vita, e quella dei suoi cari, a dei grossi rischi.

Il Cacciatore 2 streaming

La serie tv Il Cacciatore 2 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale RaiPlay. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Il Cacciatore: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction Il Cacciatore con Francesco Montanari basta andare sull’hashtag ufficiale #IlCacciatore, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

