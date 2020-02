12 Anni Schiavo è il film stasera in tv giovedì 27 febbraio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

12 Anni Schiavo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: 12 Years a Slave

GENERE: Drammatico

ANNO: 2013

REGIA: Steve McQueen

CAST: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Sarah Paulson, Paul Giamatti, Lupita Nyong’o, Garret Dillahunt, Taran Killam, Michael Kenneth Williams, Alfre Woodard, Chris Chalk, Dwight Henry, Scoot McNairy, Adepero Oduye, Ruth Negga, Marc Macaulay, Marcus Lyle Brown, Liza J. Bennett

DURATA: 140 minuti

12 Anni Schiavo film stasera in tv: trama

Siamo negli Stati Uniti nel periodo che ha preceduto la guerra civile americana. Solomon Northup (interpretato da Chiwetel Ejiofor) è un giovane uomo di colore. Anche se è nato come uomo libero nel nord dello stato di New York, viene rapito e venduto come schiavo. Solomon è costretto a sopportare ogni genere di soprusi restando vittima tutti i giorni della più feroce crudeltà soprattutta quella elargita in quantità dal perfido proprietario terriero interpretato da Michael Fassbender. Il giovane nero cerca di mantenere la sua dignità con gesti di inaspettata gentilezza. Dopo ben dodici anni di schiavitù, Solomon incontra un abolizionista canadese (Brad Pitt) e questo incontro cambierà completamente la sua vita…

12 Anni Schiavo film stasera in tv: curiosità

La pellicola ha conquistato tre Oscar, tra cui quello al Miglior Film.

La trama ripercorre la storia vera di Solomon Northup ed è la trasposizione dell’omonimo libro di memorie scritto dall’uomo nel 1853.

Brad Pitt, oltre al ruolo dell’abolizionista canadese Samuel Bass, figura anche tra i produttori del film.

L’albero dove vwengono linciati diversi schiavi esiste veramente e fu usato per quella funzione. Oggi è circondato dalle tombe degli schiavi uccisi.

Il budget per girare il film fu di circa 20 milioni di dollari. Gli incassi al botteghino hanno superato 188 milioni di dollari.

12 Anni Schiavo streaming

12 Anni Schiavo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

12 Anni Schiavo film stasera in tv: trailer

