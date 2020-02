Amici 19 primo serale anticipazioni e ospiti 28 febbraio 2020

AMICI 19 PRIMO SERALE ANTICIPAZIONI. Riparte con la fase finale il talent show condotto da Maria De Filippi in onda stasera in tv venerdì 28 febbraio 2020 su Canale 5. Ecco di seguito tutte le anticipazioni sulla prima puntata del serale di Amici 2020 e chi saranno gli ospiti presenti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Amici 19 serale meccanismo: cambia tutto

Grandissime novità per quanto riguarda la nuova edizione 2020 del serale. Per prima cosa spariranno le due squadre, quindi i talenti si sfideranno in una gara tutti contro tutti. Di conseguenze non ci saranno nemmeno i coach, che come ricordiamo l’anno scorso sono stati Ricky Martin e Vittorio Grigolo. Le esibizioni, le scelte di eliminazione e il percorso dei concorrenti verrà deciso in base al televoto del pubblico, dai professori e da una nuovissima Giuria di Qualità. Saranno in tutto 9 puntate: di queste 6 saranno caratterizzate gara dei dieci talenti scelti dalla classe di quest’anno, mentre le altre 3 celebrative dove si farà festa con dieci professionisti.

Amici 19 serale: professori e Giuria di Qualità

La Giuria dei Professori che giudicherà i taleti sarà composta da Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli. Non mancherà la VAR formata dal Maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo di fama internazionale Luciano Cannito. La Giuria di Qualità invece avrà come membri Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. Accanto a loro in un ruolo per lui del tutto inedito Tommaso Paradiso.

Amici 19 primo serale anticipazioni: la gara

La prima puntata del serale di Amici 19 vedrà i dieci talenti sfidarsi tutti contro tutti in tre manche giudicate da televoto e le due Giurie. Alla fine del primo serale ci saranno ben due eliminazioni. I concorrenti sono:

Nyv (cantante)

(cantante) Nicolai Gorodiskii (ballerino)

(ballerino) Giulia (cantante)

(cantante) Valentin Alexandru (ballerino)

(ballerino) Gaia Gozzi (cantante)

(cantante) Javier Rojas (ballerino)

(ballerino) Talisa (ballerina)

(ballerina) Jacopo Ottonello (cantante)

(cantante) Francesco (cantante)

(cantante) Martina (cantante)

Amici 19 primo serale anticipazioni: ospiti

Per questo primo appuntamento saranno presenti grandi ospiti musicali che duetteranno con i ragazzi o si esibiranno nelle loro nuove canzoni: Alessandra Amoroso, Ghali, Ermal Meta, J Ax, Emma. Inoltre sarà in collegamento telefonico Luciana Littizzetto. Infine sul palco interverranno tre esponenti del movimento delle Sardine (Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli). Ospiti fissi di questa edizione saranno Al Bano e Romina Power.

Amici 19 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del talent show con Maria De Filippi sia in televisione, su Canale 5, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Amici sui social: seguilo con noi

Amici 19 torna sempre più social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’hashtag ufficiale è #Amici19, con cui oltre ad essere sempre aggiornati sulle news dalle spiagge, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade.

