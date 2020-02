Amici per la morte film stasera in tv 28 febbraio: cast, trama, streaming

Amici per la morte è il film stasera in tv venerdì 28 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Amici per la morte film stasera in tv: cast

La regia è di Andrzej Bartkowiak. Il cast è composto da Jet Li, Dmx, Anthony Anderson, Kelly Hu, Tom Arnold, Mark Dacascos, Gabrielle Union, Paige Hurd, Drag-On, Richard Trapp, Paolo Seganti, Michael Jace.

Amici per la morte film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. La figlia del leader di una ben nota banda di ladri viene rapita. Il riscatto consiste in una partita di diamanti dal valore inestimabile. Per salvare la ragazza, l’uomo decide di stringere un’improbabile alleanza con un agente dei servizi segreti di Taiwan. Per i due inizia vera e propria corsa contro il tempo.

Amici per la morte streaming

Amici per la morte streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

