Chi Trova Un Amico Trova Un Tesoro è il film stasera in tv sabato 29 febbraio 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Chi Trova Un Amico Trova Un Tesoro film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1981

REGIA: Sergio Corbucci

CAST: Terence Hill, Bud Spencer, John Fujoka, Louise Bennett, Sal Borgese, Kainowa Lauritzen, Mirna Seya, Terry Moni Mapuana, Kathy Lun, Linda Prast

DURATA: 114 minuti

Chi Trova Un Amico Trova Un Tesoro film stasera in tv: trama

Alan è uno scommettitore incallito che ha prosciugato i risparmi dello zio Brady, che gli ha sempre raccontato di una leggendario tesoro nascosto in un’isola misteriosa. Charlie sta per salpare per una crociera attorno al mondo da solo e quando Alan si rifugia sulla sua barca per sfuggire ai creditori, i due si ritrovano così compagni di viaggio. Alan inoltre riesce a sabotare la bussola in modo da condurli sull’isola del tesoro. Quando Charlie se ne accorge i due finiscono in mare per via di una sonora scazzottata e nuotano verso un’isola. Qui conoscono una tribù indigena che li obbliga ad una prova di forza per farli entrare nelle loro grazie. Inoltre Alan e Charlie costringono alla fuga dei pirati senza scrupoli che sono soliti approdare sull’isola e rapire le donne e gli uomini più robusti. Quando poi i due scoprono che sulla sommità dell’isola giace un fortino giapponese della seconda guerra mondiale, partiranno per conquistare i tesoro..

Chi Trova Un Amico Trova Un Tesoro film stasera in tv: curiosità

Si tratta del dodicesimo dei sedici film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill.

Il film è stato girato a Miami per le riprese iniziali, mentre per le riprese sull’isola venne scelta Key Biscayne.

La colonna sonora di questo film è dei fratelli La Bionda e la canzone principale è Movin’ cruisin’ eseguito dai The Fantastic Oceans. Un altro brano scritto dai La Bionda si intitola Corbucci’s Island ed è ispirata al regista del film, Sergio Corbucci. Normalmente però la maggior parte dei film interpretati dalla coppia sono stati musicati dagli Oliver Onions.

La marmellata Puffin che si vede nel film è stata poi veramente prodotta da una industria alimentare tedesca che ha usato il logo e il motto del film.

Chi Trova Un Amico Trova Un Tesoro streaming

Chi Trova Un Amico Trova Un Tesoro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Chi Trova Un Amico Trova Un Tesoro, film stasera in tv: trailer

