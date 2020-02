Fantozzi Il Ritorno è il film stasera in tv sabato 29 febbraio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fantozzi Il Ritorno film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Comico

ANNO: 1996

REGIA: Neri Parenti

ATTORI: Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Gigi Reder, Anna Mazzamauro, Maria Cristina Maccà, Maurizio Mattioli, Angelo Bernabucci, Antonio Allocca, Paolo Paoloni, Nello Riviè, Fabio Traversa, Achille Brugnini, Tony Brennero, Giuliano Ghiselli, Walter Nudo

DURATA: 100 Minuti

Fantozzi Il Ritorno film stasera in tv: trama

In paradiso non ci sono più posti disponibili. Fantozzi quindi non può entrare e viene rispedito sulla terra con la concessione dell’oblio in base alla quale potrà ricominciare la sua solita vita come se non fosse mai morto.

Fantozzi Il Ritorno streaming

Fantozzi Il Ritorno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Fantozzi Il Ritorno film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=DJj9punyoXE

