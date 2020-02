Red è il film stasera in tv venerdì 28 febbraio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Red film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Thriller, Commedia

ANNO: 2011

REGIA: Robert Schwentke

CAST: Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Karl Urban, Julian McMahon, Richard Dreyfuss, Ernest Borgnine, Brian Cox, James Remar, Michelle Nolden

DURATA: 111 Minuti

Red film stasera in tv: trama

Frank Moses (Bruce Willis) è un ex operativo della CIA che si gode la sua tranquilla solitudine e il suo amore platonico con l’impiegata governativa Sarah, fino a quando una squadra di killer cerca di ucciderlo. Perché? Chi li manda? Con la sua identità ormai compromessa, Frank decide di riunire il vecchio gruppo: Joe (Morgan Freeman), Marvin (John Malkovich) e Victoria (Helen Mirren), e provare alle giovani leve che i “veterani” hanno ancora qualche colpo in canna…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Red film stasera in tv: curiosità

Il film è una trasposizione cinematografica della serie a fumetti scritta da Warren Ellis, illustrata da Cully Hamner e pubblicata da DC Comics.

La pellicola ha ricevuto una nomination ai Golden Globe nella categoria Miglior Commedia.

Red streaming

Red streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Red film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili