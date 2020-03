Amiche da morire è il film stasera in tv 1 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Amiche da morire film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 7 marzo 2013

GENERE: Commedia

ANNO: 2013

REGIA: Giorgia Farina

CAST: Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore, Vinicio Marchioni, Marina Confalone, Corrado Farina, Antonella Attili

DURATA: 93 Minuti

Amiche da morire film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Su una piccola isola del sud Italia, una realtà divisa tra modernità e tradizionalismo, vivono tre donne diverse per carattere, comportamento e costume. Gilda è una bella prostituta arrivata dal continente a portare gioia ai pescatori di tonno; Olivia è una ingenua e fedele consorte moglie dell’uomo più bello del paese e invidiata per questo dalle comari del paese; Crocetta è una ragazza riservata e modesta con la fama di iettatrice e per questo allontanata da tutti. Coinvolte da Olivia nell’omicidio a sangue freddo del marito, ladro e fedifrago, le donne provano solidali a coprire l’accaduto e a nascondere l’ingente refurtiva accumulata dall’uomo in numerose rapine. Il nuovo commissario di polizia, Nico Malachia si insospettisce della intensa frequentazione delle tre donne e della loro condivisione dello stesso tetto. Gilda, Olivia e Crocetta riusciranno a salvarsi e a crearsi una nuova vita?

Amiche da morire film stasera in tv: curiosità

La pellicola dovrebbe essere ambientata a Favignana, vista la presenza dello stabilimento di lavorazione del tonno lì presente.

Il film è stato girato completamente in Puglia, in particolare tra Monòpoli, Massafra e Polignano a Mare.

La canzone portante del film è A Night Like This di Caro Emerald.

Il film ha ricevuto una nomination ai David di Donatello all’esordiente regista Giorgia Farina.

Amiche da morire streaming

Amiche da morire streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Amiche da morire film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

