Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 1 marzo 2020 su Rai 2 in prima serata alle 21:00. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 1 marzo 2020

Torna l’appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Lo show è preceduto alle ore 19:40 da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ospiti della puntata: Roberto Burioni, Angelo Borrelli, Piero Angela, Antonio Di Bella, Carlo Cottarelli e l’antropologo Marino Niola, per un aggiornamento sul tema del Coronavirus, con diversi collegamenti dalle zone interessate dal contagio e non solo.

Torna a Che tempo che fa uno dei volti più amati della tv: Maria De Filippi. In studio anche Luca Zingaretti, protagonista dei due nuovi episodi del Commissario Montalbano, il personaggio nato dal genio di Andrea Camilleri in onda su Rai 1 il 9 e il 16 marzo. E ancora Leo Gassmann, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020 con il brano Vai bene così; lo scrittore Carlo Lucarelli, nelle librerie dal 3 marzo col nuovo romanzo “L’inverno più nero”.

Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: ospiti 16 febbraio 2020

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest. Torna al tavolo anche Leo Gassmann.

