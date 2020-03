LA VITA PROMESSA 2 SECONDA PUNTATA. Torna su Rai 1 la seconda stagione della fiction in tre puntate diretta da Riky Tognazzi con Luisa Ranieri, Cristiano Caccamo e Francesco Arca. Di seguito trama e anticipazioni della seconda puntata domenica 1 marzo 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La Vita Promessa 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 1 marzo 2020

La vita quieta di Carmela va in frantumi per due eventi quasi concomitanti: Rocco fugge di casa dopo l’ennesima lite tra Rosa, Carmela e Spanò, che non era morto ma soltanto rimasto gravemente ferito nel conflitto a fuoco che conclude la prima stagione, evade dalla prigione federale dove era rinchiuso e vuole la sua vendetta. Tutti si mobilitano per cercare Rocco e dalla G ermania torna anche mister Ferri. Non è solo, perché ha preso a cuore le sorti di una famiglia ebrea perseguitata dai nazisti che però ha grosse difficoltà per espatriare. Per il momento solo la piccola Sarah riesce a raggiungere New York, Carmela l’acco glie e l’accudisce come fosse una figlia…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La Vita Promessa 2 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La Vita Promessa 2: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv La Vita Promessa basta andare sull’hashtag ufficiale #LaVitaPromessa, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su La Vita Promessa segui le pagine Facebook: La Vita Promessa Fiction FanPage vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

La Vita Promessa 2: link utili