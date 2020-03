Torna domenica 1 marzo 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 1 marzo 2020

Nel nuovo appuntamento con il salotto di Barbara D’Urso si affronteranno argomenti interessanti. Innanzitutto la conduttrice ospiterà Clizia Incorvaia che dopo la squalifica al Grande Fratello VIP che affronterà le agguerrite cinque sfere. Heather Parisi interverrà in collegamento dalla Cina, dove abita con la famiglia e racconterà come è vivere lì durante l’emergenza del Coronavirus.

Inoltre torneranno in studio Vittorio Sgarbi (che la scorsa settimana ha litigato fortemente con Barbara d’Urso) e Rodrigo Alves, il Ken Umano diventato Barbie. Infine saranno presenti Asia Argento e Fiore Argento, che si confronterà con l’ex Pietro Delle Piane.

Live Non è la D’Urso streaming

Il programma di Barbara D’Urso Live Non è la D’Urso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Live Non è la D’Urso social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate del programma di Barbara D’Urso Live Non è la D’Urso basta andare sull’hashtag ufficiale #livenoneladurso, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook del programma.

