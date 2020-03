L’AMICA GENIALE 2 QUARTA PUNTATA. Lunedì 2 marzo 2020 torna su Rai 1 la serie tv tratta dai best seller di Elena Ferrante con gli episodi inediti della seconda stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’Amica Geniale 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 2 marzo 2020

L’Amica Geniale 2 episodio 6 Il ritorno. Gli anni a Pisa hanno trasformato Elena in una ragazza elegante, colta e disinibita. Quando torna al rione pe r le vacanze di Pasqua lo trova profondamente cambiato così come Lila, ora avvilita e sfiduciata tranne che per la dedizione che mette nel suo ruolo di madre. Terrorizzata all’idea che il marito Stefano possa trovare i suoi diari, Lila li affida all’ami ca che non resiste alla tentazione di leggerli e molte cose le diventano improvvisamente chiare.

L’Amica Geniale 2 episodio 7 La fata blu. Rientrata a Pisa Elena, travolta dai ricordi dell’adolescenza nel rione, si butta a capofitto nella stesura del suo primo romanzo. Viene avvicinata da un ragazzo garbato e distinto, Pietro Airota, figlio di uno stimato professore universitario…

L’Amica Geniale 2 streaming

La serie tv L’Amica Geniale 2 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale RaiPlay. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

L’Amica Geniale sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv L’Amica Geniale basta andare sull’hashtag ufficiale #LAmicaGeniale, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

L’Amica Geniale: link utili