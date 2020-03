Mister Felicità è il film stasera in tv lunedì 2 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mister Felicità film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 1 gennaio 2017

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Alessandro Siani

CAST: Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna

DURATA: 90 Minuti

Mister Felicità film stasera in tv: trama

Martino De Simone (Alessandro Siani) è un ragazzo di origine napoletana che abita in svizzera presso la sorella Caterina. La sorella all’improvviso è costretta all’immobilità e deve sottoporsi a costose cure. Martino dunque dovrà in qualche modo sostituirla al lavoro. Martino farà le pulizie presso il dottor Dott. Guglielmo Gioia, un uomo che fa il mental coach specializzato nello stimolare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Il Dottor Gioia si deve assentare per qualche tempo e Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente.

Comincia così a fare lui stesso il “motivatore” e comincia con un paziente importante: la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, non riesce più ad avere fiducia in se stessa e sta perdendo la passione per il proprio sport. L’intervento di un professionista specializzato è urgentissimo perché i campionati europei di pattinaggio sono alle porte. Martino diventa una specie di Mister Felicità e tra equivoci e rivelazioni inaspettate… LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Mister Felicità film stasera in tv: curiosità

Si tratta del terzo film diretto da Alessandro Siani dopo Il principe abusivo (2013) e Si accettano miracoli (2015). E’ già in progetto una quarta pellicola dal titolo Sorrento New York prevista nel 2019.

Il film è stato un campione di incassi tanto che nel solo primo giorno di uscita, il 1 gennaio 2017, ha incassato quasi 2 milioni di euro.

Mister Felicità streaming

Mister Felicità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Mister Felicità film stasera in tv: trailer

