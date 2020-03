Bleed Più Forte Del Destino è il film stasera in tv martedì 3 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Bleed Più Forte Del Destino film stasera in tv: cast

La regia è di Ben Younger. Il cast è composto da Ciarán Hinds, Ted Levine, Aaron Eckhart, Miles Teller, Stephanie McIntyre, Kimberly Howe, Amanda Clayton, Katey Sagal, Christine Evangelista, Tina Casciani, Chaunty Spillane, Susan Garibotto, Julie Ann Dawson, Liz Carey, Gia Skova, Kim Mulhauser, Stacey Forbes Iwanicki, Lilith Astaroth, Ashley Tramonte, James Wilcox, Dante Palminteri, Tim Fields.

Bleed Più Forte Del Destino film stasera in tv: trama

Vinny Pazienza, soprannominato “The Tazmanian Devil”, è un pugile italoamericano famoso sia per le sue straordinarie vittorie sul ring che per la sua vita privata fatta di eccessi e stravaganze. Vinny Pazienza dopo aver perso il titolo dei superleggeri nonostante gli venga detto che la carriera è finita non si da per vinto e così si affida all’esperienza di Kevin Rooney, un coach di origini irlandesi e allenatore di Mike Tyson. Con determinazione e sudore Vinny sale di due categorie e passa ai superwelter. Contro ogni pronostico, torna campione del mondo. Nel pieno della carriera rimane vittima di un terribile incidente automobilistico. Si ritrova così all’ospedale dove gli viene diagnosticata una brutta frattura al collo che comprometterà in maniera irreversibile, l’uso delle gambe. Per lui dunque non ci saranno più combattimenti sul ring.

Vinny viene costretto a vivere con un esoscheletro simile ad un collare, fissato direttamente sulle ossa del cranio. Ma Vinny Pazienza non è un tipo che si arrende e, nonostante quella specie di gabbia di metallo che gli tiene ferma la testa, torna ad allenarsi di nascosto da tutti, anche dalla sua stessa famiglia. Sotto la guida di Kevin Rooney e contro il parere di tutti, Vinny comincia un duro allenamento con l’intenzione di tornare sul ring e riprendersi il titolo mondiale. Saranno la determinazione ed il coraggio del suo allenatore, Kevin Rooney, ad aiutarlo a rimettersi in piedi e a riprendere a combattere. Il combattimento ci sarà, ma sarà un incontro duro senza sconti contro una leggenda della boxe: Roberto Duran detto “mano di pietra”. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Bleed Più Forte Del Destino streaming

Bleed Più Forte Del Destino streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Bleed Più Forte Del Destino film stasera in tv: trailer

