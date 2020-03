La fabbrica di cioccolato è il film stasera in tv mercoledì 4 marzo 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Diretta da Tim Burton, la pellicola ha come protagonista Johnny Depp. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La fabbrica di cioccolato film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Charlie and the Chocolate Factory

USCITO IL: 23 settembre 2005

GENERE: Commedia

ANNO: 2005

REGIA: Tim Burton

cast: Johnny Depp, Freddie Highmore, Helena Bonham Carter, David Kelly, Noah Taylor, Missi Pyle, James Fox, Deep Roy, Christopher Lee, Philip Wiegratz, Adam Godley, AnnaSophia Robb, Franziska Troegner, Julia Winter, Jordan Fry, Blair Dunlop, Liz Smith, Eileen Essell, Harry Taylor, Garrick Hagon

DURATA: 105 Minuti

La fabbrica di cioccolato film stasera in tv: trama

Da quindici anni Willy Wonka, eccentrico milionario, detiene l’assoluto predominio del mercato del cioccolato. Eppure, per tutto questo tempo, nessuno ha mai visto operai entrare o uscire dalla fabbrica di Wonka. Nessuno, d’altro canto, può affermare di aver visto Wonka stesso. Il lungo silenzio viene interrotto da un improvviso annuncio: Wonka aprirà il suo regno di cioccolata e svelerà ogni suo segreto a cinque bambini vincitori di una sorta di lotteria. Tra i fortunati c’è Charlie Bucket, ragazzino di buon cuore proveniente da una famiglia molto povera.

La fabbrica di cioccolato film stasera in tv: curiosità

Il film è il remake del cult di Mel Stuart del 1971 con Gene Wilder.

Entrambe le pellicole sono tratte del romanzo omonimo di Roald Dahl datato 1964.

Nella pellicola sono presenti molti richiami ai classici di Hollywood, come il Mago di Oz, 2001 Odissea nello spazio e i film con Ester Williams.

La fabbrica di cioccolato streaming

La fabbrica di cioccolato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La fabbrica di cioccolato film stasera in tv: trailer

