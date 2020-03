Poveri ma ricchi è il film stasera in tv giovedì 5 marzo 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Poveri ma ricchi film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 15 dicembre 2016

GENERE: Commedia all’italiana

ANNO: 2016

REGIA: Fausto Brizzi

CAST: Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, Lodovica Comello

DURATA: 90 Minuti

Poveri ma ricchi film stasera in tv: trama

La famiglia Tucci vive in un piccolo paesino del Lazio. I componenti sono i due genitori, la figlia vanitosa e il figlio genio, che deve fingere di essere idiota per stare al passo con la famiglia. Sono molto poveri e con loro vivono anche il cognato botanico nullafacente e la nonna, un’appassionata di serie tv. Improvvisamente avviene l’impensabile: i Tucci diventano miliardari vincendo 100 milioni di euro. Inizialmente la famiglia decide di tenere segreta questa vincita, ma al capofamiglia scappa una parola di troppo. Così ai Tucci resta solo la possibilità di scappare, prima di essere braccati da amici e conoscenti. Così fanno le valigie e una notte scappano a Milano. Qui però scoprono che le cose non sono come immaginavano, infatti i ricchi vivono mantenendo un profilo molto basso: mangiano poco, sono fissati con gli esercizi fisici, usano bici e auto elettriche. Insomma oggi essere ricchi è davvero una bella scocciatura! LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE DELLA PELLICOLA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Poveri ma ricchi film stasera in tv: curiosità

Si tratta del remake del film francese del 2011 Les Tuche.

La pellicola ha incassato al botteghino quasi 7 milioni di euro, vincendo così la competizione di Natale con gli altri concorrenti film italiani.

La colonna sonora del film è stata composta da Francesco Gabbani.

Il 30 novembre 2017 uscirà al cinema il secondo capitolo Poveri ma ricchissimi.

Poveri ma ricchi film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Stasera in TV: link utili