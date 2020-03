Big Game Caccia al Presidente è il film stasera in tv venerdì 6 marzo 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Big Game Caccia al Presidente film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Big Game

USCITO IL: 25 giugno 2015

GENERE: Azione, Avventura

ANNO: 2015

REGIA: Jalmari Helander

CAST: Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson, Victor Garber, Mehmet Kurtulus, Ted Levine, Jorma Tommila, Risto Salmi, Felicity Huffman, Jim Broadbent

DURATA: 90 Minuti

Big Game Caccia al Presidente film stasera in tv: trama

Il presidente degli Stati Uniti d’America (Samuel L.Jackson) è vittima di un attacco terroristico durante una traversata transoceanica. Il presidente sta viaggiando a bordo dell’Air Force One ed è costretto ad attuare una procedura d’emergenza: gettarsi dall’aereo con una capsula di salvataggio. Atterra nella foresta finlandese. Ma viene inseguito da spietati terroristi che vogliono rapirlo grazie anche all’aiuto di alcuni agenti segreti corrotti. Il presidente americano verrà aiutato incredibilmente da un bambino finlandese di 13 anni di nome Oskari. Il ragazzino armato soltanto di arco e frecce sarà la sua più valorosa guardia del corpo.

Big Game Caccia al Presidente film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato in Germania presso i Film Studios, Munich e a Garmisch-Partenkirchen (Bavaria Germania).

Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival 2014 ed è stato distribuito in Italia a giugno 2015.

Big Game Caccia al Presidente streaming

Big Game Caccia al Presidente streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Big Game Caccia al Presidente film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/YbFc5ztWWac

