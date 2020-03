Happy feet è il film stasera in tv sabato 7 marzo 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Happy feet film stasera in tv: trama

Mambo non è un pinguino come gli altri. A lui piace ballare il tip tap, invece un pinguino che si rispetti deve solo sapere cantare. Soprattutto durante la stagione degli amori, altrimenti è impossibile trovare il proprio posto nella società. Gli anziani sono alquanto irritati dal fatto che Mambo non sembra intenzionato a prendere lezioni di canto. E, quando il pesce inizia a scarseggiare, il giovane pinguino viene immediatamente estromesso dal gruppo. E’ l’inizio di un viaggio che porterà Mambo a scoprire i motivi della carestia. E a divenire star internazionale del ballo tip tap…

Happy feet streaming

Happy feet streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Happy feet film stasera in tv: trailer

