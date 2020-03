Stasera in tv sabato 7 marzo 2020 torna Una storia da cantare dedicata a Celentano in onda in prima serata su Rai 1 con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Scopri ospiti, anticipazioni e dove vederlo. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una storia da cantare stasera in tv 7 marzo su Gianni Morandi

Torna sabato 7 marzo in prima serata su Rai 1 Una storia da cantare con una puntata speciale dedicata all’eterno ragazzo della musica italiana: Gianni Morandi. Quella tra Gianni e il pubblico è una lunga storia d’amore che ha prodotto canzoni indimenticabili come: Fatti mandare dalla mamma, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Si può dare di più (con cui ha vinto il Festival di Sanremo con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri), Chiedi chi erano i Beatles con Lucio Dalla, Scende la pioggia, Uno su mille, Occhi di ragazza, In ginocchio da te (tornata di recente agli onori delle cronache per essere stata inserita nel film premio Oscar Parasite).

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una storia da cantare stasera in tv 7 marzo: ospiti

In diretta dall’Auditorium Rai di Napoli insieme ad Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ci saranno tantissimi ospiti: Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Nino Frassica, Nina Zilli, Mogol, Anna Tatangelo, Marco Morandi, Luca Barbarossa, Amii Stewart, Marco Masini, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Alessandro Preziosi, Paolo Vallesi, Nomadi, Matteo Faustini, Fulminacci, Sofia Tornambene, Eugenio Campagna, Galeffi, Canova e i Ditelo voi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una storia da cantare stasera in tv 7 marzo: anticipazioni

Artisti, amici e volti dello spettacolo che interpreteranno dal vivo le sue hit, con il sostegno della grande band diretta da Maurizio Filardo, e condivideranno testimonianze, aneddoti e curiosità sul cantautore di Monghidoro, da oltre mezzo secolo una vera istituzione della nostra canzone. Lo è dagli anni ’60, quando contribuì a far entrare i giovani nell’immaginario collettivo nazionale. Lo è ancora oggi, con alle spalle un bagaglio di brani memorabili, di spettacoli travolgenti, di collaborazioni fraterne come quelle con Dalla e Baglioni. Come sempre, il pubblico a casa sarà chiamato a partecipare attraverso l’hashtag #unastoriadacantare, condividendo i propri ricordi legati agli artisti e ai loro intramontabili brani.

Una storia da cantare dove vederlo

La serata andrà in onda sabato 29 febbraio 2020 in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:15 circa. La serata sarà disponibile anche in diretta streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi volesse rivedere lo show, dopo la fine della diretta, verrà messo in replica in streaming gratuito sul sito RaiPlay. Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay, disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili