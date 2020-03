Il Vento Del Perdono è il film stasera in tv domenica 8 marzo 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Vento Del Perdono film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: An Unfinished Life

USCITO IL: 18 novembre 2005

GENERE: drammatico

ANNO: 2005

REGIA: Lasse Hallström

CAST: Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Camryn Manheim, Damian Lewis, Becca Gardner

DURATA: 107 Minuti

Il Vento Del Perdono film stasera in tv: trama

Einar Gilkynson (Robert Redford) è un uomo sconvolto dal dolore causato dalla morte del suo unico figlio. Alle spalle ha un matrimonio fallito ed un ranch quasi in rovina. L’unica persona con cui riesce ad avere un dialogo è il suo fedele amico Mitch (Morgan Freeman), un uomo rimasto sfigurato e paralizzato in seguito all’aggressione di un orso. Un giorno, però, si presenta Jean (Jennifer Lopez), la nuora di Einar con la figlioletta undicenne Griff. Stanno scappando da una situazione di abuso familiare ad opera del fidanzato di Jean, Gary. Il vecchio dall’altra parte. Einar Gilkynson, che ritiene la giovane donna causa della morte del figlio, si avvicinerà a lei grazie alla nipotina…

Il Vento Del Perdono film stasera in tv: curiosità

Il film è ispirato al romanzo Where Rivers Change Direction dello scrittore Mark Spragg.

Nella casa di Mitch Bradley (Morgan Freeman) vediamo un dipinto che ritrae un Sergente di colore dell’Unione durante la Guerra Civile. Freeman interpretò il Maggiore John Rawlins dell’Unione durante Guerra Civile in Glory – Uomini di gloria (1989).

Il film è dedicato a Karin Lyberg-Hallström e Britta Olin, rispettivamente mamme del regista Lasse e Lena.

Robert Redford e Morgan Freeman hanno lavorato insieme precedentemente in Brubaker (1980).

Il Vento Del Perdono streaming

Il Vento Del Perdono streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Vento Del Perdono film stasera in tv: trailer

