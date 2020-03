LA VITA PROMESSA 2 TERZA PUNTATA. Torna su Rai 1 la seconda stagione della fiction in tre puntate diretta da Riky Tognazzi con Luisa Ranieri, Cristiano Caccamo e Francesco Arca. Di seguito trama e anticipazioni della seconda puntata domenica 8 marzo 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

La Vita Promessa 2 terza puntata: trama e anticipazioni 8 marzo 2020

Carmela, suo malgrado, scopre che i suoi figli hanno tanti segreti, alcuni dei quali rischiano di far saltare per sempre la famiglia che difende con tanto amore. Nonostante i suoi tanti nemici, Carmela si batte come una leonessa. Continua nella disperata ricerca di Rocco, proprio mentre deve difendersi dalla passione sfrenata di Spanò che ritorna in tutta la sua violenza, oltre alla lotta per impedire che il suo ristorante venga demolito a causa di una speculazione edilizia. Chiunque altro si arrenderebbe, ma non lei, che risponde colpo su colpo…

La Vita Promessa 2 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

