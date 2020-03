Autumn in New York film stasera in tv 9 marzo: cast, trama, streaming

Autumn in New York è il film stasera in tv lunedì 9 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Autumn in New York film stasera in tv: cast

La regia è di Joan Chen. Il cast è composto da Richard Gere, Winona Ryder, Anthony LaPaglia, Elaine Stritch, Vera Farmiga, Sherry Stringfield, Kali Rocha, J.K. Simmons, Mary Beth Hurt, Sam Trammell, Jillian Hennessy, Steven Randazzo, Rohan Quine, Jamie Harrold, Delores Mitchell.

Autumn in New York film stasera in tv: trama

Will Keane è un play boy quarantenne che non si è mai lasciato andare all’amore fino a quando non incontra Charlotte, una ventiduenne appassionata di poesia antica. La ragazza ha però una grave malattia che la sta conducendo alla morte. Una sera i due si conoscono nel locale di Will, il quale rimane subito colpito dalla giovane. Con una scusa l’uomo invita Charlotte che, a dispetto della sua situazione, si lascia andare all’amore. La loro unione ha come sfondo una malinconica e autunnale New York.

Autumn in New York streaming

Autumn in New York streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Autumn in New York film stasera in tv: trailer

