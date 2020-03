Geostorm è il film stasera in tv lunedì 9 marzo 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Geostorm film stasera in tv: cast

La regia è di Dean Devlin. Il cast è composto da Gerard Butler, Ed Harris, Andy Garcia, Katheryn Winnick, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Robert Sheehan, Mare Winningham, Amr Waked, Drew Powell, Eugenio Derbez, Sterling Jerins.

Geostorm film stasera in tv: trama

Quando i cambiamenti climatici causano una serie di catastrofi tali da mettere in pericolo la sopravvivenza della Terra, i governi mondiali si uniscono e creano una rete di satelliti che gravita intorno al pianeta, munita di tecnologie ingegneristiche di altissimo livello e in grado di controllare il clima globale, eliminando i disastri naturali. Dopo aver protetto efficacemente il pianeta per due anni, qualcosa, però, comincia ad andare storto.

Due fratelli, Jake, scienziato e designer di satelliti, e Max Lawson si ritrovano impegnati in un corsa contro il tempo per scoprire la causa e risolvere il malfunzionamento del programma prima che tempeste di proporzioni epiche, tsunami, frane, uragani e terremoti distruggano il pianeta per sempre.

Geostorm streaming

Geostorm streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Geostorm film stasera in tv: trailer

Stasera in TV: link utili