Tre Uomini E Una Gamba è il film stasera in tv lunedì 9 marzo 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tre Uomini e una Gamba film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: commedia

ANNO: 1997

REGIA: Massimo Venier, Giovanni, Giacomo, Aldo

CAST: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi, Carlo Croccolo, Luciana Littizzetto, Eleonora Mazzoni, Maria Pia Casilio

DURATA: 100 minuti

Tre Uomini e una Gamba film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. È il 31 luglio. Aldo, Giovanni e Giacomo devono andare in Puglia per raggiungere le rispettive famiglie che si trovano lì in vacanza. Aldo e Giovanni, che sono sposati con due sorelle, devono accompagnare Giacomo che si è fidanzato con la terza sorella e che la deve sposare tra due giorni proprio in Puglia. I tre uomini sono tutti dipendenti del padre delle tre sorelle. Il futuro suocero è un uomo volgare che ha fatto fortuna con il negozio dove Aldo Giovanni e Giacomo lavorano a Milano. Sulla macchina, insieme ai bagagli, i tre caricano un oggetto che devono recapitare al suocero: una gamba di legno. Si tratta di un’opera d’arte moderna del celebre scultore americano Gerpez. Il viaggio è pieno di imprevisti, incidenti e i tre ne combinano di tutti i colori. In uno di questi imprevisti di percorso, incontrano una ragazza con la quale pranzano e si intrattengono. Giacomo si innamora di lei e vorrebbe fuggire via con lei…

Tre Uomini e una Gamba film stasera in tv: curiosità

La celebre scena della partita di calcio sulla spiaggia è una parodia del film Marrakech Express del 1989, dove si vede una partita simile nel deserto del Marocco.

Nella scena in cui i quattro protagonisti cercano di riprendersi la gamba dal gruppo di Marocchini, usano le maschere dei Presidenti del Consiglio italiani, un chiaro riferimento al film Point Break.

L’auto usata per il viaggio dai tre è una Daewoo Nubira.

Tre Uomini e una Gamba streaming

Tre Uomini e una Gamba streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Tre Uomini e una Gamba film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/mODmZ_uNY4I

