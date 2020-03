L’Uomo Perfetto è il film stasera in tv martedì 10 marzo 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’Uomo Perfetto film stasera in tv: trama

Siamo a Milano. Lucia è una giovane e brillante creativa in un’agenzia di advertising, legata da un’amicizia eterna alla apparentemente svampita Maria. Quest’ultima è innamorata da anni di Paolo ed ora i due stanno per sposarsi. Purtroppo Paolo è anche per Lucia il ragazzo da sogno che ha sempre desiderato e la ragazza non si rassegna.

Nel tentativo estremo di distrarre Maria dal matrimonio decide di ingaggiare un attore squattrinato, Antonio, per plasmarlo secondo i gusti dell’amica e “programmarlo” perfettamente per sedurre la rivale. Questa storia porterà Lucia a capire che forse…

L’Uomo Perfetto streaming

L’Uomo Perfetto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’Uomo Perfetto film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=_0aPDdAgmsA

Stasera in TV sui social

