Tu la conosci Claudia? è il film stasera in tv martedì 10 marzo 2020 in onda in prima serata su Italia 1.

Tu la conosci Claudia film stasera in tv: trama

Le vite di tre uomini si incrociano in un ontreccio ed un viaggio che sarà per tutti un’occasione di trasformazione e, forse, di crescita. Giovanni è un uomo abitudinario, metodico e ripetitivola. Il suo ideale di vita consiste nel non capire se oggi è già domani o ancora ieri. La sua massima aspirazione è vedere “Passaparola” sul divano, magari con accanto la moglie Claudia. Considera il suo matrimonio un fortunato miracolo che non può che continuare per sempre. Aldo fa il tassista. Sa a memoria la biografia dei personaggi a cui sono dedicate le vie di Milano anche se poi non sempre sa dove si trovano.

È innamoratissimo da qualche mese di Claudia, che però non vuole più saperne di lui. Giacomo è un uomo solo, separato dalla moglie che lo ha sposato e lasciato con la stessa motivazione: sei adolescenziale. Vive tutto sommato tranquillo, ha un buon lavoro, ha un po’ di soldi, ha una bella casa. Poi conosce Claudia e capisce di non avere niente e la sua vita cambia radicalmente. Le loro storie sono tutte collegate a questa Claudia che..

Tu la conosci Claudia streaming

Tu la conosci Claudia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Tu la conosci Claudia film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=kRemv-CkUmY

