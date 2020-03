Mai Stati Uniti è il film stasera in tv mercoledì 11 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mai Stati Uniti film stasera in tv: cast

La regia è di Carlo Vanzina. Il cast è composto da Vincenzo Salemme, Ricky Memphis, Anna Foglietta, Ambra Angiolini, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli, Andrea Pittorino, Paolo Bessegato, Daniela Piperno.

Mai Stati Uniti film stasera in tv: trama

Angela, Carmen, Nino, Dario e Michele sono cinque persone che non si sono mai incontrate prima, ma che scoprono casualmente di avere lo stesso padre, un certo Vanni Galvani. Hanno vite complicate e personalità nevrotiche, complessate, fallite e apparentemente con niente in comune, ma devono intraprendere un viaggio tutti insieme negli Usa. Appena morto, lo sconosciuto genitore ha lasciato testamento dando loro una cospicua eredità. Ma i cinque figli potranno incassarla solo dopo aver portato realizzato il suo ultimo desiderio: cospargere le sue ceneri in un lago dell’Arizona, luogo da lui particolarmente amato. In viaggio negli Stati Uniti, i cinque saranno costretti a una convivenza forzata, grazie alla quale impareranno a mettere da parte l’iniziale diffidenza per conoscersi e amarsi come una vera famiglia.

Mai Stati Uniti streaming

Mai Stati Uniti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Mai Stati Uniti film stasera in tv: trailer

