Alice attraverso lo specchio è il film stasera in tv giovedì 12 marzo 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Alice attraverso lo specchio film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Alice Through the Looking Glass

USCITO IL: 25 maggio 2016

GENERE: Avventura, Fantasy

ANNO: 2016

REGIA: James Bobin

CAST: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Michael Sheen, Sacha Baron Cohen, Richard Armitage, Alan Rickman, Rhys Ifans, Matt Lucas, Timothy Spall, Stephen Fry, Lindsay Duncan, Geraldine James, Andrew Scott, Ed Speleers

DURATA: 113 Minuti

Alice attraverso lo specchio streaming

Alice attraverso lo specchio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Alice attraverso lo specchio film stasera in tv: trama

Alice Kingsleigh interpretata da Mia Wasikowska dopo aver girato il mondo per mare torna a Londra. Ma attraverso uno specchio magico ritorna nel “Sottomondo” dove ritrova i suoi vecchi amici: Absolem il Brucaliffo, lo Stregatto, McTwisp, il Bianconiglio, i rotondi gemelli Pinco Panco e Panco Pinco; il grosso segugio Bayard, il Leprotto Marzolino… ma soprattutto ritrova il suo più grande amico il Cappellaio Matto interpretato da Johnny Depp che però non le pare più lo stesso e sembra essere in grande difficoltà e fuori di sé.

Il Cappellaio Matto infatti ha perso la sua Moltezza, così la buona e gentile Regina Bianca Mirana (Anne Hathaway) incarica Alice di trovare Tempo (Sacha Baron Cohen) e la Cronosfera, una fantastica sfera nascosta nella stanza del Grande Orologio che consente di modificare il tempo. Alice fa dunque un viaggio nel tempo e oltre ai suoi amici (ed anche i nemici), si imbatte nel personaggio Tempo, un essere magico mezzo uomo e mezzo orologio, che vive nel castello dell’eternità. Alice dovrà lottare per salvare il suo amico Cappellaio affrontando la traversata dell’Oceano di Tempo e dovrà sfuggire alla Regina Rossa (Helena Bonham Carter), la tirannica Iracondia. Insomma salvare il Cappellaio Matto prima che sia troppo tardi è un impresa difficile.. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Alice attraverso lo specchio film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel di Alice in Wonderland del 2010 a sua volta remake in live action del cartone animato Disney del 1951.

La trama è liberamente ispirata al romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò di Lewis Carroll.

Il film è dedicato al compianto Alan Rickman, che diede in originale la voce al Brucaliffo.

Alice attraverso lo specchio film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

